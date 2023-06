Torna Avenza Medievale La festa ‘scalda i motori’

Avenza prepara la decima edizione di “Avenza Medievale”, una delle rievocazioni più attese del territorio. Sabato 15 e domenica 16 luglio le strade e le piazze si riempiranno di figuranti, spettacoli, giochi e musica dal vivo. Lungo la direttrice di via Giovan Pietro, dove ci sarà un mercato di tipo rionale, si svolgerà la parte di manifestazione più “contemporanea”, con artisti di strada e musica. Il centro storico di Avenza, invece, ospiterà un tipo di intrattenimento più legato al tema storico: postazioni fisse di gioco interattivo lungo la direttrice di via Gino Menconi, laboratori di costruzione di giochi antichi in piazza della Scuderia; spettacoli con sbandieratori, giullari, sputafuoco e musici in piazza Finelli, mentre il Giardino di Casa Pellini ospiterà un’area didattica rievocativa dedicata alle antiche professioni. punti ristoro in nei bar, ristoranti e gastronomie di Avenza, con prodotti locali. La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco di Avenza con il sostegno di Comune e Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, il prezioso aiuto dei volontari della Pubblica Assistenza locale. Lunedì, alle 21 nei i locali della Pa in via Luni 24, un incontro con commercianti e i cittadini per spiegare la manifestazione.