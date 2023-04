Torna a splendere l’antica fontana "Patrimonio di piazza della Conca"

La festa di un quartiere e di una grande famiglia. Quella dei residenti del centro storico e dei suoi commercianti, presenti all’inaugurazione del restauro della fontana in piazza della Conca, omaggiato con un mazzo di fiori. Ieri mattina, alla presenza della commissaria prefettizia Maria Rosa Trio, c’è stato il taglio del nastro con Maria Paola e Marco Giuseppe Guidoni. Nei mesi scorsi l’amministrazione aveva lanciato una ‘chiamata’ che prevedeva la ricerca di sponsor privati per restaurare la storica fontana di piazza della Conca.

"Abbiamo partecipato, io e mio fratello, in memoria dei nostri genitori – spiega Maria Paola Guidoni – Perché mia mamma, Angela Maria Baccelli, era nata in via Cairoli e poi ha vissuto tutta la vita intorno a questi luoghi. Mio papà Alessandro Guidoni, invece, era nato proprio in piazza della Conca. Erano dei luoghi a loro cari, dove pasavamo tutti i giorni. Mia mamma era molto amica dei commercianti della zona. Così abbiamo pensato che intervenire per il ripristino della fontana sarebbe stato un gesto che è anche un regalo alla città Per tenere viva la memoria nostra ma anche quella del quartiere". La fontana della Conca è un bene sottoposto a vincolo monumentale, pertanto è stata necessaria l’autorizzazione ai lavori anche della Soprintendenza: è costituita da un basamento di marmo, sormontato da un vaso marmoreo, con la vasca di raccolta dell’acqua a forma di conchiglia rovesciata appoggiata all’elemento portante. Si trovava in condizioni di degrado, ricoperta da una patina biologica: adesso, invece, finalmente risplende.

"L’intervento è stato realizzato a cura della restauratrice Francesca Lazzarotti – aggiunge la Guidoni – Abbiamo agito per fare memoria ma anche per prenderci concretamente cura della città, che è un grande bene pubblico del quale tutti usufruiscono. E poi l’acqua per Massa è uno dei grandi simboli, speriamo che sia un inizio di una serie di restauri, visto che le fontane sono tutte un po’ in condizioni degradate. I nostri genitori ci hanno insegnato a prenderci cura delle cose, quindi abbiamo agito rispettando un loro grande insegnamento. Questo percorso si è avviato e concluso nell’arco di circa un anno, è stato un iter piuttosto veloce anche grazie alla celerità di operatori comunali e professionisti".

Irene Carlotta Cicora