Torna a Santa Lucia la ’Festa dei bollenti’

Sulle ali del successo riscosso nelle scorse settimane, il circolo Acsi di Santa Lucia ripropone la ’Festa dei bollenti’. Rinnovando una tradizione ormai consolidata nel tempo, ecco che sono in programma altri due appuntamenti molto attesi per degustare le prelibatezze a base di castagne, come le pattone e le frittelle di castagnaccio. La festa si terrà oggi, 30 dicembre, e poi anche il 6 gennaio, nel giorno dell’Epifania, a partire sempre dalle ore 16.30 in poi.

Gli organizzatori del circolo intendono ringraziare tutte le persone che hanno partecipato alla festa nei giorni scorsi, e che lo faranno in questi altri due appuntamenti, e che hanno contribuito ad aiutare quelle meno fortunate. L’intero ricavato, infatti, sarà devoluto in beneficenza all’Opa (l’Ospedale del cuore Pasquinucci di Massa della Fondazione Monasterio) e a Telethon, per la ricerca sul cancro. Un modo per fare festa in allegria con i sapori della tradizione ma anche di poter aiutare le persone meno fortunate.

Anche la giornalista e conduttrice televisiva della Rai, la massese Francesca Fialdini, ha partecipato alla rassegna con grande entusiasmo. Un piacevole ritorno a casa per lei, visto che le sue origini sono proprio di Santa Lucia.