Tormento Monoblocco "Grave mancanza di partecipazione sulle scelte sanitarie"

"Risultati significativi per il futuro della sanità". Così il capogruppo del Partito democratico Gianmaria Nardi commenta il recente incontro fra Comune e Regine sul Monoblocco commenta i risultati con soddisfazione. "La certezza di importanti investimenti – scrive Nardi –, assicurati dall’assessore Bezzini, è la garanzia che il Monoblocco continuerà ad essere un punto di riferimento per la sanità del territorio. Abbiamo bisogno di maggiori certezze sui tempi e ritengo che un forte anticipo su quanto proposto dall’azienda sia necessario". Nardi ribadisce poi quanto detto in consiglio comunale spiegando che non ci sia stata "alcuna spaccatura nella maggioranza, ma la proposta che ci sia una struttura tecnica dedicata (chiamiamola come si vuole) che consenta – conclude il capogruppo – alle risorse presenti di essere messe a terra in tempi certi e sostenibili".

Intanto di tutt’altro parere è Rifondazione. Il coordinamento comunale in una nota definisce grave la visita dell’assessore regionale Bezzini senza aver avvertito l’opposizione e la città. Il coordinamento interviene sulla mozione presentata da Martinelli e Vincenti che chiedevano alla sindaca di uscire dall’immobilismo, con un consiglio ad hoc presente la Regione dove cercare, con l’impegno anche della direzione Asl, di trovare la migliore soluzione possibile". Lamentando la portata degli emendamenti della maggioranza, che "alleggeriva con toni più blandi le responsabilità di Asl e Regione, Rifondazione critica che la minoranza non sia stata invitata all’incontro e parla di "mancanza di un coinvolgimento generale e su un tema così caldo e importante, e di pochezza politica e dipendenza verso certi poteri".

Sull’argomento interviene il sindacato della Fials, di posizioni del tutto opposte a quelle dei confederali. Renzo Barbieri critica "l’appiattimento sulle posizioni aziendali di Cgil, Cisl e Uil e della sindaca e sorge il dubbio che la mancata convocazione della Fials al tavolo avesse scopi poco trasparenti. La segreteria Fials teme che dietro i tagli ai vari servizi ci sia dell’altro. Pensiamo che le cure intermedie dopo che saranno spostate nella struttura di Fossone, saranno date in gestione a qualche pseudo cooperativa come i casi precedenti insegnano. Inoltre non comprendiamo perché l’azienda vieti a tecnici esterni di fare un sopralluogo alle strutture per verificare se quello preventivato dall’azienda sia veritiero. Noi riteniamo che i cittadini per questa scelta devono avere il diritto di controllo. Riteniamo che la trasparenza e i controlli siano un un valore aggiunto". Infine Fials si batte contro nuovo cemento: "Riteniamo che in città ce ne sia anche troppo e sosteniamo che sia piuttosto necessario recuperare l’esistente. Utilizziamo così i 23 milioni di euro: serviranno per abbattere liste di attesa e per potenziare la risposta sanitaria, assumendo nuovo personale medico e infermieristico".