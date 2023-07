Torano nel segno di Pinocchio Il borgo diventa paese dei balocchi

Torano, il Paese dei Balocchi. Il borgo si trasforma sotto il segno di Carlo Collodi. In occasione della 25esima edizione di Torano Notte e Giorno, dal 27 luglio al 13 agosto, un omaggio ai 140 anni di Pinocchio. Una rassegna di arte contemporanea, dedicata al burattino di legno, che si snoderà tra le piazzette del paese. Opere, sculture e installazioni di 25 artisti che si sono ispirati Collodi. L’inaugurazione, giovedì 27 alle 19.30, sarà nella cornice di trampolieri, acrobazie circensi e giocoleria. Un racconto che si apre con il bozzetto dell’artista carrarese Giuseppe Pezzica, che partecipò al concorso per il monumento per il Parco di Collodi. Poi la letteratura il 9 agosto, con la serata dedicata alla traduzione del ’Pinocchio ‘n cararin’ dell’indimenticato Enzo Marco. A fianco della rassegna non mancheranno incontri, libri, presentazioni, teatro, musica e gastronomia. L’altro appuntamento è la quinta edizione del convegno ’Rispettiamoci’, l’iniziativa che punta i riflettori sui grandi temi sociali nata sulla scia delle installazioni shock contro la violenza di genere, quest’anno dedicata alle condizioni delle carceri italiane. Venerdì 28 luglio, un incontro con la vice presidente del centro antiviolenza, Francesca Menconi, la giornalista Ilaria Bonuccelli e la criminologa Giovanni Bellini. L’arte in movimento farà invece da protagonista il 29 luglio con il musical ’Pinocchio in viaggio’, scritto da Manola Caribotti, in scena sulla scalinata della chiesa. Per la rassegna ’Salotti culturali’ si partirà il 31 luglio con Nicola Marchetti e Nicola Codega. Poi martedì primo agosto la settima edizione del premio di poesia in dialetto organizzato da Ugo Ganapini. L’8 agosto sarà il momento dell’incontro tra il ricercatore Giovanni Cazzolino e la psicoterapeuta Sabrina Ulivi con la giornalista Antonella Gramigna, per parlare delle dinamiche complesse della connessione tra cervello e corpo con la presentazione del libro ’Storie in Comune’. Il 9 agosto il reportage letterario sulle tracce dell’autrice di Mary Poppins con ’Quello che ci hanno raccontato sono sempre favole?’ con Maria Mattei e Thomas Santi Cassani. Giovedì 10, lo spettacolo pirotecnico dalle Cave Ruggetta. Un fiume di eventi con il concerto tributo ai Pink Floyd il 5 agosto, i Kinnara il 12 agosto. Poi il minibasket e il djset. L’entrata al borgo è gratuita. Per il programma completo e per informazioni: su Facebook alla pagina ToranoNotteEGiorno o per mail a: [email protected]