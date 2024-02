Torano e Virginia Orso. Salvò centinaia di ebrei e il paese ora la ricorda

Salvò centinaia di ebrei dalle barbarie naziste e dai campi di concentramento mettendo a rischio la sua vita. ’Torano notte e giorno’ ricorderà la toranese Erminia Virginia Orso con una targa alla memoria in occasione della prossima edizione della rassegna diffusa di arte contemporanea in programma dal 25 luglio al 13 agosto nel borgo dei cavatori e per cui è già disponibile il bando di partecipazione sul sito https://www.toranonottegiorno.com/

Nata a Torano il 13 gennaio 1909, Erminia era emigrata per motivi politici e per amore in Francia dove fece parte del movimento clandestino che aiutava gli ebrei a cercare una via di uscita al genocidio. La sua è storia di grande coraggio, umanità, fede e libertà, incredibile e dolorosa, che gli è valsa il riconoscimento come Giusta tra le Nazioni dallo Yad Vashem di Gerusalemme.

A portarla a galla, raccontando le sue gesta ed il suo altruismo, sono stati gli studiosi Maria Mattei e Valdo Spini durante l’incontro allo ’Spazio Alber1ca’ nel giorno della memoria. Storie e vite sconosciute. Fino ad oggi. "Come rappresentante del Comitato Pro Torano e come toranese siamo orgogliosi di Erminia, di ciò che ha fatto e di come lo ha fatto. – spiega Aldo Canesi, presidente Comitato Pro Torano -. Ringraziamo Maria Mattei per i suoi studi che ci hanno permesso di conoscere la storia e la vita di una nostra concittadina che ha lottato per preservare la vita e l’identità di un popolo minacciato dal demone dello sterminio. Siamo onorati di renderle omaggio e ricordarla nel suo Paese natale".

Gli fa eco la direttrice artistica della rassegna, Emma Castè che ringraziando "Maria Mattei per l’interminabile ricerca nell’individuare donne che hanno portato il nome di Carrara nel mondo e hanno lasciato impronte fondamentali per la storia, con coraggio, altruismo, capacità e quel pizzico di anarchia che contraddistingue il nostro essere. Erminia Orsini – annuncia la direttrice Castè - verrà ricordata durante Torano Notte e Giorno, in un intera giornata nella quale, Maria Mattei, racconterà la sua storia. Contestualmente sveleremo una targa e le sue gesta saranno raccontate sul sito della manifestazione. Per Torano le radici sono importanti e fondamentali per costruire il futuro".