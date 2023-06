Torano diventa il paese dei balocchi Pronta la kermesse ’Notte e giorno’

La manifestazione ‘Torano notte e giorno’, quest’anno dedicata a Pinocchio è stata presentata in Regione. Presenti la curatrice Emma Castè, la collaboratrice del comitato Pro Torano Tina Buffoni, la presidente della commissione regionale alla Cultura Cristina Giachi, e il consigliere regionale Giacomo Bugliani. Una manifestazione che quest’anno vede la partecipazione di 25 artisti emergenti, a cui è affidato il compito di trasformare il borgo di Torano nel paese dei Balocchi. "Mi ha molto colpito conoscere questa manifestazione – ha detto Cristina Giachi –. Una manifestazione che ha fatto del far festa e dell’aprirsi al pubblico una ragione di impegno civile, con i temi che tratta e gli artisti che ospita. Un esempio di come un piccolo borgo possa diventare un polo di attrazione, moltiplicando i suoi visitatori e diventando un centro turistico di offerta culturale molto rilevante per il nostro territorio".

"Siamo giunti alla 25esima edizione e sono 25 anni che questo borgo ai piedi delle cave di marmo si apre alla gente, mettendo in mostra delle opere – ha detto Emma Castè –. All’inizio si partì esponendo solamente sculture in marmo, poi ho deciso di stravolgere un po’ la manifestazione, aprendola all’arte contemporanea e sperimentale. Ogni anno do un tema, quest’anno si tratta di Pinocchio e il Paese de’ Balocchi, e anche i cittadini possono partecipare. Si tratta di una ventina di giorni di arte da vivere tutti insieme, dal personaggio più grande, che fa arte da sempre, al paesano che si affaccia a cercare di capire e accoglie l’artista. Si crea una bella energia coinvolgendo tutti". Per Giacomo Bugliani "è una manifestazione che da tanti anni caratterizza l’estate di Torano e di tutta la Toscana e lo fa in un modo particolare. Con la capacità di fare rivivere un borgo attraverso l’arte e la cultura. Per le istituzioni è un dovere sostenere manifestazioni come questa, portandole alla ribalta ospitandole nella sede del Consiglio regionale". Questi gli artisti che espongono a Torano: Achille Pardini, Alessio Palmieri, Alice Lombardi, Carmen Bertacchi, Claudia Pino, Elena Bartorello, Elisa Bagnone, Giacomo Borzoni, Gionni Attuoni, Graziano Guiso, Ilaria Adrastea Bertagnini, Larissa Tedde, Lisa Cei, Luciana Bertaccini, Manola Caribotti, Maria Elisabetta Cori, Michele Bertellotti, Michele Monfroni, [email protected], Paolo Noto, Pierangela Massolo, Sara Lombardi, Silvana Pianadei, Stefano Siani, Vittoria Angela Romei.