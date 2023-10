Massa, allarme cimiteri: “Troppe tombe nel degrado. Manutenzione urgente”

Massa, 8 ottobre 2023 – Troppe tombe abbandonate: "Se il prossimo anno troveremo invariata la situazione, pensiamo di cominciare a sanzionare quei concessionari di tombe che lasciano degrado e abbandono – è la proposta dall’assessore Roberto Acerbo in risposta all’interpellanza del consigliere comunale Daniele Tarantino. Ci avviciniamo ai giorni della commemorazione dei nostri defunti e l’interpellanza mira a conoscere la situazione dei cimiteri comunali, problematiche e progetti. Ha risposto l’assessore Acerbo che ha spiegato come la gestione del verde e la pulizia siano affidati alla Saie di Varese.

“Ha l’obbligo di pulire i vialetti interni ai campi d’inumazione nonché le parti comuni mentre la manutenzione della tomba è a carico dei familiare – ha spiegato – L’estate 2023 è iniziata con piogge alternate a elevate temperature che hanno favorito l’anomala crescita di erbacce. L’amministrazione ha deciso di rivolgersi anche a ditte esterne per la pulizia straordinaria ma il problema si presenterà il prossimo anno, ci sono troppe tombe abbandonate. Il problema è soprattutto a Mirteto. Lo prendo in considerazione perché è il cimitero più grande e c’è la cattiva usanza di lasciare le tombe nell’abbandono. A questo l’amministrazione ha rimediato tramite la ditta che ha fatto manutenzione, terminando i lavori a Ferragosto e lasciando i cimiteri nel decoro. Dobbiamo cercare di educare le persone e sensibilizzare i concessionari delle tombe, pensando anche a sanzioni". Sugli interventi di manutenzione strutturale "le risorse finanziate sono destinate a lavorazione di manutenzione ordinaria e immediata soluzione di criticità. In futuro ci saranno risorse per la manutenzione", ha detto l’assessore. Per il consigliere Tarantino "non basta l’ordinaria manutenzione. Abbiamo cimiteri fatiscenti tra cui quello di Casania, che da tempo aspetta interventi di consolidamento a seguito di uno smottamento, quello di Turano dove è stata chiusa parte della galleria. E ancora Forno, dov’è presente il cedimento della struttura dei loculi al piano superiore; Canevara dove le persone hanno chiesto un corrimano lungo la ripida scala che porta ai loculi, pericolosa soprattutto in inverno". Il consigliere Tarantino solleva anche la questione del forno crematorio di Mirteto, da tempo chiuso: "Le salme vengono cremate a Carrara".