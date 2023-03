"Tolto il lavoro di Guidi la giunta Persiani ha fatto ben poco"

L’ex consigliere di Forza Italia Luca Guadagnucci, ora schierato con Marco Guidi, interviene sullo scontro a destra. "Pochi giorni fa – dice – ho ’postato’ su Facebook una vignetta che riportava il significato dell’espressione “il re è nudo”, esclamazione che si utilizza quando si fa riferimento all’atteggiamento di chi cela o finge di non vedere una verità palese per piaggeria, adulazione o compiacimento nei confronti del potere nelle sue varie forme. Il riferimento era rivolto ai supporter di Persiani, il senso era quello di evidenziare la cecità dei sostenitori dell’ex sindaco che continuano a riferire, oltre che di fantomatici tradimenti, di una città migliorata. Ma dove è migliorata? A mio avviso, eccettuate le opere realizzate per merito dell’ex assessore ai lavori pubblici Guidi, e gli interventi di raccolta rifiuti grazie alla supervisione dell’amministratore, in quota FdI, Fornari, l’azione della giunta Persiani si è concretizzata in ben poco. L’unico interesse dei consiglieri e delle forze politiche che hanno votato la sfiducia era interesse per la città".