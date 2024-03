"Tolto il cortile alla scuola per fare il parcheggio"

Unione Popolare contesta la decisione del Comune di realizzare un parcheggio temporaneo vicino alla scuola Bertagnini per sopperire a quelli tolti dai cantieri aperti all’ex Cat. "Ha dell’incredibile e conferma ancora una volta la totale inadeguatezza del sindaco e della giunta. Non bastava aver aperto un cantiere e aver privato di centinaia di posti auto, senza alcun preavviso e senza alcuna soluzione alternativa, una zona ad alta densità residenziale nella quale si trovano anche cinque plessi scolastici e il distretto sanitario. Lo spazio non è attiguo alla scuola, ma è parte integrante dell’Istituto e viene utilizzato per tutte le attività all’aperto che sono fondamentali in una scuola frequentata da studenti e studentesse preadolescenti. Il sindaco ha deciso che per almeno due anni i ragazzi e le ragazze della scuola media Alfieri Bertagnini non potranno più fare lezione di educazione fisica all’aperto, non potranno più usare quello spazio per osservazioni scientifiche né per attività ricreative, perché il loro cortile si trasformerà in un parcheggio".