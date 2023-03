"Togliete quell’antenna" Raccolte centinaia di firme

"Basta, quella struttura non la vogliamo più". I cittadini consegnano al Comune le firme per la rimozione dell’antenna mobile dal centro di Marina, già qualche centinaio e il numero continua a crescere mentre continua la raccolta. I firmatari hanno depositato, all’Ufficio Protocollo di palazzo civico la petizione popolare avente come tema ’La rimozione della stazione radio istallata in via Don Sturzo a Marina di Massa’ "Con la petizione presentata – racconta Laura Abba, portavoce dei firmatari -, si è voluta manifestare la contrarietà dei firmatari e degli abitanti della zona alla presenza dell’antenna che è stata installata sul tetto di una proprietà privata nel centro vitale (socio-economico) di Marina di Massa, adiacente a condomini a grande intensità abitativa, in linea d’aria a pochi metri da una scuola elementare ed a poco più di un centinaio dall’arenile".

"Contestualmente, al fine della rimozione dell’antenna, i cittadini chiedono che vengano intraprese tutte le azioni necessarie per considerare la via Don Sturzo e tutte le aree del centro di Marina di Massa fra le aree da salvaguardare per gli aspetti paesaggistici, e di considerare che al danno ambientale ed economico per l’intero territorio si somma la forte preoccupazione per il rischio sanitario di esposizione delle persone alle onde elettromagnetiche".

"All’indomani dell’aggiornamento del Piano del Comune di Massa per la telefonia mobile, che ha visto fra le tante anche l’approvazione dell’antenna istallata in via Don Sturzo, si è fatto un gran parlare. L’approvazione di quel Piano è stato uno degli ultimi atti del sindaco Francesco Persiani e dell’assessore all’Ambiente Paolo Balloni, interpretato in modo differente dai diversi schieramenti politici. Come orizzontarsi? La salute dei cittadini e la salvaguardia per gli aspetti paesaggistici della nostra Marina – continua Laura Abba - sono temi delicati, complessi e trasversali alla storia e all’evoluzione del nostro vivere, che certamente saranno oggetto dell’imminente campagna elettorale. Faccio una doverosa premessa: io non ho intenzione di dar alcuna indicazione di voto, ma invito tutti gli elettori a verificare e votare solamente candidati che non siano contro il nostro diritto di vivere al sicuro e rispettino il principio di precauzione per la nostra salute e quella ambientale".