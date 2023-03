Tisg ha venduto un altro Admiral

The Italian Sea Group mette a segno un altro “colpo” con la vendita di un nuovo mega yacht, Admiral 88 metri “Project Spyder”, in collaborazione con Espen Oeino International archistar del panorama internazionale. E’ la terza vendita negli Stati Uniti in meno di un anno. – h"TISG conferma l’espansione della propria linea di prodotto grazie alla collaborazione con rinomate firme internazionali del mondo della nautica come Espen Oeino International e FM Architettura" ha commentato Giovanni Costantino, Founder & Ceo. La società di brokeraggio statunitense Kitson Yachts ha finalizzato la vendita per conto dell’Armatore e seguirà il “Project Spyder” fino alla sua consegna, prevista per il 2027. Il mega yacht si sviluppa su 5 ponti per una lunghezza di 88 metri e 13,8 di larghezza. Il design degli interni caratterizzato da ampi spazi luminosi grazie a grandi vetrature e porte scorrevoli, è a cura dello studio di design FM Architettura. Coerente con la strategia di TISG sempre più orientata alla sostenibilità, il mega yacht sarà dotato di un innovativo sistema di propulsione “diesel-elettrico” con due Azimuth veth Thruster da 1980 Kw, per poter garantire la massima versatilità in manovra ed il massimo confort a bordo grazie ai bassissimi i livelli di rumorosità e vibrazione.