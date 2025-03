‘The Smiling Faces Choir’, un messaggio di speranza al Noa

Donatori di musica nuovamente protagonisti all’ospedale Apuane con un apprezzato concerto di “The Smiling Faces Choir”, coro gospel della scuola di musica e canto DoReMi, diretto da Lara Bertelloni, con l’accompagnamento al piano di Andrea Pisani e alla batteria di Ferdinando Martinucci. "E’ stata una vera soddisfazione – ha sottolineato Andrea Mambrini, direttore di Oncologia e coordinatore dell’associazione – poter ospitare nuovamente, coristi e musicisti di questo livello. Grazie al loro gesto di solidarietà, ancora una volta la musica è stata protagonista di un evento importante per la nostra comunità e ha trasmesso un messaggio di gioia, serenità e anche di speranza". Sono oltre 500 in oltre 18 anni i concerti ospitati in ospedale cambiando l’atmosfera del reparto e contribuito al benessere dei pazienti”. L’associazione Donatori di Musica da anni offre momenti di svago e sollievo ai pazienti oncologici, ai loro familiari e agli operatori sanitari.