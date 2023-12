“The million dollar homeless“ secondo Gio Glitch

Apre oggi alle 18 al MUG2 in via Alberica 26 la mostra di Gio Glitch, a cura di Clara Mallegni, dove è la passione protagonista di una dimensione ricca di intuizione per un’eleborazione sempre emotivamente coinvolgente a porre in risalto tematiche attuali.

L’artista Gio Glitch, realizza con il suo “The Million Dollar Homeless”, una produzione pittorica determinata graficamente da elementi scultorei a occupare uno spazio prestabilito e che oltrepassano visivamente il limite della tela. Cibi poveri che diventano dinamicamente parte protagonista dell’opera, quasi umanizzandosi e oltrepassando oltre il limite segnico proprio dell’oggetto. Pittura ad olio e acrilico per Gio Glitch a raccontare una storia, dove lo spettatore si potrà trovare o perdere.

Sarà la lettura sartoriale di Jacopo Gerevini a introdurre le opere esposte. Gio Glitch nasce nel gennaio del 2019 come alter ego di un illustratore e concept designer. A seguito di un grave incidente decide di coinvolgere tutte le sue forze ed energie nello studio approfondito della tecnica di pittura ad olio e nella produzione di dipinti che svilupperà in forme autoconclusive. Gli stili di espressione che utilizzerà saranno talvolta differenti tra loro.

Una fuga dal verticalismo e dalla ripetizione, non per scelta ma per bisogno e necessità. Da qui, lo pseudonimo “Glitch”, ovvero “problema tecnico”, interferenze, ricerche di nuove forme e materiale.

Recentemente, dopo un breve periodo di pausa, abbraccia uno stile artistico che chiamerà “Realismo postmoderno”, ovvero la fusione di due mondi esistenti e opposti. La mostra in Palazzo Vescovile sarà visitabile fino al 23 dicembre con questo orario di apertura: dalle 17 alle 19, dal giovedì a domenica.