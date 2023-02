Testimonianze e musica per ricordare Sandro Pertini

La musica di un violino e di una tromba per creare un ponte ideale con la figura di Sandro Pertini, fiori, tanta commozione, tanti socialisti e istituzioni che hanno voluto ricordare la figura di un socialista che è stato il presidente della Repubblica più amato. Dopo la deposizione di un cuscino di garofani sotto il cippo che lo ricorda a Marina di Carrara, di fronte al sindaco Serena Arrighi e all’assessore Elena Guadagni, sono partite le note del silenzio affidate alla tromba di Matteo Battistini ascoltate con commozione. Angelo Zubbani ha ricordato il significato di un appuntamento che, come ogni anno, "vuole ricordare un grande socialista che ha vissuto e sofferto mantenendo i suoi ideali sia in prigione e nell’esilio, sia come uomo delle istituzioni, prima presidente della Camera e poi della Repubblica. Un socialista nelle istituzioni, sempre rispettoso dei ruoli ma pronto a battersi con ogni mezzo per esigere il rispetto dei principi di eguaglianza e libertà fino a definirsi il primo impiegato del Quirinale". Una testimonianza diretta a questo 33esimo anniversario, l’ha portata Adriano Antognetti, già sindaco di Ortonovo che ha conosciuto Pertini. Una cerimonia commovente e i presenti che hanno sollecitato la collocazione di un busto da aggiungere al cippo. La commozione è aumentata con le note di “Mi mancherai”, una musica toccante che fa parte della colonna sonora del film Il postino, suonata dalla giovane violinistra Musa Shelley.