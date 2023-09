TestiamoCi", Campagna Gratuita per Contrastare l'Epatite C a Massa Carrara"

Prosegue fino a fine anno la campagna “TestiamoCi” contro l’epatite C. Il test, aperto ai cittadini dai 34 ai 54 anni, è gratuito e si può effettuare senza prenotazione negli i ambulatori della Pubblica Assistenza di Marina in via Nazario Sauro 68. Il servizio è attivo tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, con orario 9-11. Lo screening punta a rilevare casi di Hcv non ancora diagnosticati. Il prelievo tramite “pungidito” si esegue in pochi minuti, l’analisi del campione è istantanea e il risultato viene comunicato in tempo reale. Per info

0585.633333.