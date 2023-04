Teste contraddice la Procura Vie e ’location’ sono sbagliate

Nuova udienza del processo ai 31 carabinieri della caserma di Aulla (e di altre della Lunigiana) accusati di vari reati. Ieri mattina, in Tribunale a Massa, sono stati sentiti due testimoni, entrambe donne. Doveva essercene un terzo, ma non si è presentato. Delle due signore, una che lavora alla Spezia ma all’epoca dei fatti abitava ad Aulla, ha sostanzialmente detto di ricordare poco dell’accaduto. Era solo andata in caserma a sporgere una denuncia. C’era un cabiniere che l’ha aiutata e stop. Del resto, a distanza di tanti anni, è difficile ricordare qualcosa che non ha inciso sulla tua vita personale.

Più interessante (e decisamente più lunga) la testimonianza della seconda donna (una dipendente del Comune di Aulla). La teste in pratica ha messo in discussione le perizie dell’accusa che collocavano questo o quell’imputato in una zona della Lunigiana ad una certa ora usando le celle telefoniche e il Gps. Ebbene, la testimone ha spiegatro, cartografie alla mano, che alcune vie indicate dal Pubblico ministero non esistono, altre ci sono ma sono in zone diverse da quelle dove la Procura le colloca. Infine in alcuni casi il Gps collocava l’auto dell’Arma in mezzo al fiume Magra o in Francia.... In sintesi, usando con metro di riferimento il cellulare o il Gps, l’ora magari è esatta, ma la “location“ non è detto sia quella. Possono esserci degli errori, soprattutto ad Aulla e dintorni, data anche la complessità geografica del territorio. Prossima udienza il 12 maggio.

A.Lup.