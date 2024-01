Tesconi è il nuovo allenatore del Podenzana: "C’è grande voglia di fare bene già da domenica"

"È vero" ha confermato dal telefonino Maurizio Tesconi. "Sono il nuovo allenatore del Podenzana. Quando il presidente Maximiliano Centofanti mi ha chiamato chiedendomi se fossi disponibile ad accettare di guidare le operazioni della squadra non ho avuto esitazioni, soprattutto dopo che presidente mi ha esposto la situazione nella quale si era venuto a trovare dopo aver deciso di sollevare dall’incarico Marcelo Velasquez. Quando mi ha proposto di guidare il Podenzana e di fronte a questa richiesta, non ho saputo dire di no. Se ho accettato, è perché credo di avere ancora, dentro, molto da trasmettere ai ragazzi con i quali vorrei togliermi e regalare alla società e ai tifosi soddisfazioni. Le difficoltà non mi spaventano. So di non raccogliere una eredità pesante, conto di avere la collaborazione di tutta la squadra alla quale spero di trasmettere il valore di indossare questa maglia che è stata per tanti giocatori orgoglio d’appartenenza". L’ex centravanti del Don Bosco Spezia, Piazza al Serchio, poi allenatore della Fivizzanese, Monterosso Don Bosco, Brugnato, Serricciolo e Levanto è cambiato? "Lo spirito, la voglia, le motivazioni sono sempre le stesse – gli anni purtroppo, no. Mi calo in questa nuova realtà con tanta voglia, un pizzico di esperienza in più. Adesso, come primo passo pensiamo a preparare bene l’impegno di lunedì sera che ci vede protagonisti di fronte ai nostri sostenitori contro lo Sporting Marina".

Enrico Baldini