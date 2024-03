Terzo posto per Puppo. Ottima prestazione nel singolare under 21

Bronzo per Andrea Puppo (nella foto) che ai campionati italiani giovanili di tennistavolo di Terni, nel singolare under 21 maschile, sale sul podio. L’atleta della Apuania ottiene cinque vittorie consecutive, tutte per 3-0, rispettivamente contro Stefano Moras, Simone Sofia, Lorenzo Giustiniani, Nicolò Pierpaoli e Andrea Pellegrini, prima di arrendersi, al termine di una partita molto combattuta, davanti a Tommaso Maria Giovannetti per 1-3. In gara anche Matilde Bellatalla che nel criterium di qualificazione under 19 femminile, arriva seconda nel gruppo 1, conquistando l’ammissione alla fase finale, battendo nell’ordine la lombarda Sara Dicesare per 3-1 e la marchigiana Rachele De Luca, sempre per 3-1, ma è sconfitta dalla piemontese Emma Sereno Regis per 0-3. Nella fase finale, un girone a quattro, è sconfitta sempre per 0-3, da Nicoletta Criscione, Simona Rad ed Emma Sereno Regis. Nel criterium di qualificazione under 19 maschile, buone prove per Leonardo Ruocco, che si difende bene ma è sconfitto sempre per 1-3, dall’umbro Davide Martellini e dal pugliese Kevin Piepoli. Ruocco si classifica al terzo posto del girone eliminatorio e non è ammesso al tabellone principale. Soddisfatto il presidente Guglielmo Bellotti: "la nostra società esce da questi campionati italiani giovanili con due medaglie di bronzo".

ma.mu.