Territorio e sviluppo Esperti a confronto con i Repubblicani

Il Partito Repubblicano lancia una serie di iniziative pubbliche per promuovere riflessioni e spunti per la visione della città del futuro. Ogni appuntamento vedrà la partecipazione di rappresentanti di istituzioni locali, dell’associazionismo, professionisti ed esperti con l’ambizione di tenere aperto il dibattito sui temi di attualità, all’interno di una cornice plurale che aiuti la riflessione della cittadinanza e di tutte le forze politiche.

Il primo appuntamento è venerdì 17 febbraio alle 16 in sala di rappresentanza del Comune con il tema “Sviluppo del tessuto territoriale”. Sarà una riflessione ampia sugli strumenti presenti e futuri per lo sviluppo di Carrara sotto il profilo culturale, sociale e territoriale. Parteciperanno Luciano Massari, direttore dell’Accademia delle belle arti, Maria Grazia Passani, in rappresentanza dell’Unesco Carrara dei Marmi, Luca Borghini, Maria Mattei (nella foto) e Giacomo Zucchelli.