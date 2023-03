"Terreni inquinati e malattie La Regione batta un colpo"

CARRARA

Aree Sin e bonifiche: il consigliere dei 5 Stelle Matteo Martinelli punta l’indice sulla Regione. In un intervento suona la sveglia alla giunta Giani e chiede un intervento serioe veloce. "I dati allarmanti dallo studio Sentieri non sorprendono – afferma Martinelli – . Lo studio conferma una situazione drammatica per l’esposizione a tumori ed altre gravissime malattie riconducibili all’inquinamento. Siamo di fronte a numeri drammatici, figli dei disastri ambientali del passato. La Regione, per ultimi il presidente Eugenio Giani (Pd), l’assessore alla sanità Bezzini (Italia Viva) e il consigliere Giacomo Bugliani non hanno mai affrontato il tema in modo decisivo.

Più volte il Movimento 5 Stelle e è intervenuto chiedendo alla Asl e e alla Regione Toscana un approfondimento epidemiologico sullo stato di salute, ma a Firenze tutto tace.

Nel 2019, l’amministrazione De Pasquale firmò un accordo di programma con la Regione per uno studio dettagliato sui Comuni in aree Sin. Si tratta di screening specifici su chi abita in Comuni che hanno zone Sin per patologie correlabili all’inquinamento. Nulla di fatto. Sulla Regione Toscana, sul Pd e Italia Viva pesa il colpevole lassismo palesato anche lo scorso giugno, sul tema ormai urgentissimo delle bonifiche già pianificate da un accordo di programma di cui la Regione è capofila. Interventi ancora al palo su cui la maggioranza ha responsabilità. Incertezze e ritardi oggi non sono più accettabili. L’accelerazione del percorso di bonifica seguito e sollecitato fino alla metà del 2022 dall’ex sottosegretaria Fontana (m5s) e dall’ex assessore all’Ambiente Scaletti si è bruscamente arrestata. L’area Sin apuana – conclude il consigliere – è fuori da ogni logica degna di un paese civile e tutte le istituzioni dovrebbero metterla al centro dei propri piani di intervento e di investimento, e non relegarla sempre agli ultimi posti".