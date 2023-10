Terremoto nel Pd di Massa. Ricci lascia la segreteria

di Alfredo Marchetti

La scelta era nell’aria. Subito dopo la decisione dell’assemblea provinciale di andare a congresso, il segretario comunale Enzo Romolo Ricci non aveva fatto un passo indietro, ma aveva rilasciato dichiarazioni precise: "Non arriverò alla fine del mio mandato". E venerdì sera è arrivata la decisione: Ricci non è più il segretario del Partito democratico. In un’assemblea comunale con pochi iscritti, l’ex candidato a sindaco per la coalizione di Centrosinistra ha spiegato le motivazioni che lo hanno portato a fare un passo indietro.

"La mia scelta è stata la fine di un percorso – spiega, contattato il giorno dopo – non dico obblicatoria, ma poco ci manca, anche alla luce delle dinamiche nazionali che sono cambiate nel corso di questi mesi. La mia decisione quindi non è frutto soltanto dei risultati elettorali di alcuni mesi fa a Massa, ma una gestione più complessa, iniziata molto prima che non ha più ragione di stare ancora in piedi. Dopo le elezioni, auspicavo a un percorso fatto sui temi, con la cosiddetta estate militante, che poteva mettere a fuoco temi importanti come la qualità dell’abitare, il salario minimo, ma al di là di alcune riunioni, non c’è stato altro. L’auspicato processo costituiente per le problematiche dei cittadini è stato meno concreto di quanto mi aspettavo".

La segretaria comunale andrà quindi al congresso, dopo aver informato il regionale di questa novità. "Saranno loro definire tutti i passaggi – prosegue –. Per quanto riguarda il consiglio comunale non cambierà nulla, andremo avanti con il nostro lavoro. Sinceramente mi aspettavo un coinvolgimento maggiore, ma dall’aria che si respirava nelle riunioni estiva ho compreso che non ci sarebbe stata la tanto desiderata estate militante". Il testimone ora passa al regionale che dovrà indire le date per il prossimo congresso provinciale, dopo l’addio anche dell’ex segretario provinciale Enzo Manenti. E anche a Massa si deciderà la prossima guida.