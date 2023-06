Tentano la truffa in un negozio Due denunciate

Due donne denunciate dopo un particolare episodio giovedì scorso in un negozio a Pontremoli. Sono entrate, intenzionate ad acquistare merce esposta. Dopo aver osservato gli oggetti in vendita, una delle due donne ne ha scelto uno di valore modesto. Al momento di pagare, ha estratto una banconota da 200 euro. Ma poi ci ha ripensato, dicendo di voler rinunciare e chiedendo il rimborso. Così è entrata in azione l’altra, che ha recitato un ’copione’ creando una confusione ben architettata. Alla fine tutto sembrava sistemato e le due sono uscite. In un attimo la titolare si è accorta che parte del denaro reso era stato fatto sparire. A quel punto è andata dai vigili urbani descrivendo le due: gli agenti le hanno rintracciate e avvisano i carabinieri. La titolare le ha riconosciute: denunciate a piede libero.