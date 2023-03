Tentano di rubare oggetti religiosi Denunciato un gruppo di amici

I carabinieri di Lastra a Signa hanno denunciato, in stato di libertà un gruppo di amici, sette uomini tutti 30enni, residenti in provincia di La Spezia e Massa, accusati di furto aggravato in concorso di oggetti religiosi. Si tratta di due spartiti musicali, due libri e una stola che avevano appena rubato dall’ex convento di Santa Lucia, a Lastra a Signa. Da una prima ricostruzione, le sette persone, appassionate di fotografia, si erano introdotte senza permesso all’interno dell’area per visitare e fotografare l’edificio abbandonato poiché, a loro dire, ritrarre questi particolari potrebbe fare tornare a nuova vita quei luoghi. Nel corso della loro esplorazione però avevano trovato e si erano impossessati di alcuni oggetti che avevano messo in bella mostra appena usciti fuori dal luogo religioso. Tranquilli, si stavano accingendo a mangiare ma qui sono stati sorpresi dai carabinieri di Lastra a Signa, prontamente intervenuti a seguito di una segnalazione che denunciava la presenza di persone sospette nei pressi del convento. Gli oggetti che i sette amici volevano portar via come trofeo sono stati sequestrati. Va detto che l’edificio ecclesiastico sconsacrato, ormai in disuso, è particolarmente attenzionato, poiché nel tempo è stato oggetto di furti, di cui alcuni solo recentemente denunciati dall’attuale proprietà.