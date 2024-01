Tentano di rubare in una casa, ladri messi in fuga dalla Lince

CARRARA

Sventato un furto ad Avenza. Nel pomeriggio dei giorni scorsi, è scattato l’allarme di un’abitazione in una strada della popolosa frazione. Trattandosi di un impianto collegato con l’istituto di vigilanza ’La Lince’, la centrale operativa ha subito inviato sul luogo la radio pattuglia di zona.

Giunta in pochi minuti, la guardia giurata ha riscontrato una porta finestra aperta con segni di effrazione ma, dall’ispezione eseguita dentro l’abitazione, ha potuto rilevare che non c’è stato alcun accesso all’interno della casa e che non era stato prevelevato niente. I malintenzionati infatti, allo scattare dell’allarme, seguito dal tempestivo arrivo del personale della radio pattuglia, si sono dati alla fuga senza lasciare alcuna traccia. Una volta constatato che tutto era a posto e che deotnro l’abitazione non mancava niente, la guardia giurata ha chiamato le forze dell’ordine. Giunti sul posto gli agenti hanno quindi provveduto ai rilievi del caso.