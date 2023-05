"Teniamo vivo l’artigianato locale"

Oltre al progetto ‘A casa di…’ Fiammetta Vanelli sta lavorando al suo personale ‘salotto’, uno spazio nell’azienda di via Ilice per ospitare architetti, designer, ma anche i turisti del suo marble tour che possono godere di un aperitivo in cava con panorama mozzafiato. Non il classico showroom, ma un vero salotto con poltrone e divani per sentirsi un po’ a casa. Il salotto ospiterà parte della produzione della linea Fiammetta V, piatti, taglieri, ciotole e altri complementi di arredo lavorati dagli artigiani locali. "Come diceva mio padre nasce tutto dalla montagna – racconta Fiammetta –. I tour esperienziali servono per far capire ai visitatori quanto lavoro c’è dietro un piccolo oggetto come può essere una ciotola o un tagliere. Fiammetta V con questa linea cerca di ridare dignità agli scarti della lavorazione, che grazie ai nostri artigiani diventano oggetti senza tempo. Poi ci sono i mobili e le creazioni in Paonazzo, un marmo che si trova nella mia cava, e viene fuori ogni tanto. Sta andando per la maggiore perché ha una colorazione che piace ai designer. Tutti i miei oggetti sono imballati con materiali eco sostenibili perché ho attenzione per l’ambiente e non uso plastiche. Un modo per tenere vivo l’artigianato locale, che va scomparendo. Mi affido alle mani di Mario Tapia e Riccardo Vanelli".

A.P