"Teniamo al Monoblocco le cure intermedie"

L’associazione ‘Obiettivo Carrara’ interviene sul Monoblocco in difesa della sindaca Serena Arrighi. "Obiettivo Carrara è consapevole che di tempo ne è stato perso – scrivono –, ma Carrara deve saper essere unita a fianco della sindaca, già intervenuta con tempestività a tutti i livelli politici ed istituzionali. Carrara ha bisogno di sapere, oltre l’emergenza, quale sarà il futuro del centro polispecialistico e quale il suo ruolo all’interno dell’Asl. Per questo è necessario un nuovo patto con la Regione e tutti gli attori in campo, con impegni chiari e tempi definiti. Se vogliamo restituire al Noa la sua natura di ospedale per acuti e garantire cure a tutti i pazienti a casa, un ospedale di comunità è necessario e per questo è indispensabile mantenere a Carrara le cure intermedie. A fianco della palazzina che ospiterà le sale operatorie, che assicurano decine di migliaia di accessi, il Monoblocco ristrutturato potrà offrire gli spazi per un vero ospedale di comunità. Vogliamo non solo che il centro polispecialistico sopravviva, ma che sviluppi intorno a sé una vera e propria cittadella della salute".