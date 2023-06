Tenerano tra falò, musica e tipicità Tutti nel borgo per San Giovanni

Falò, camminate sui carboni ardenti, riti propiziatori, tradizioni e gastronomia per salutare l’estate. Tenerano, borgo ancorato alle rocce nel Comune di Fivizzano, riscopre il suo passato e accendere il suo presente. In vista del simposio dell’inclusività “Arte nell’Arte” dal 30 luglio al 6 agosto, un weekend denso di magia, poesia e suggestioni promosso dall’associazione culturale Tenerano. Tutto ruota attorno alla festa di San Giovanni, patrono di Tenerano. Gli abitanti e amici del paese, come un tempo, si ritrovano attorno al gran falò nella piazza principale per salutare l’estate e camminare sui carboni ardenti. Un gesto di purificazione e rinascita che richiama turisti e curiosi. Tutto accadrà domani sera. Si parte alle 18.30 con la visita guidata nel borgo e la passeggiata intorno alle 19 nei prati verso la Fonte di Canaletto per la raccolta di fiori ed erbi spontanei che serviranno per preparare l’acqua di San Giovanni. Alle 21 accensione del falò e apertura stand enogastronomici con musica dal vivo. Infine domenica il lancio della lanterna dei desideri.