Tenenti per l’Aeronautica: una selezione per laureati

Selezione pubblica del Ministero della Difesa per la nomina di 32 tenenti in servizio permanente nei ruoli normali dell’Aeronautica Militare, aperta anche ai civili in possesso di laurea. Sono previsti 3 posti per laureati in fisica o materie equipollenti, 2 nella categoria chimica, 9 nelle costruzioni aeronautiche, 10 nell’elettronica. Per partecipare non bisogna avere più di 40 anni se già ufficiali in ferma prefissata, 34 se ufficiali in ferma prefissata dei Carabinieri, 35 anni per i civili. Per i posti nel corpo sanitario aeronautico indispensabile anche abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo e iscrizione all’ordine. La domanda di partecipazione alle selezioni dovrà essere presentata entro il 26 aprile esclusivamente online, tramite il portale dei concorsi on–line del Ministero della Difesa https:concorsi.difesa.it . Sul sito il testo integrale dei bandi e i requisiti richiesti.