Tempo di “Wild Summer Fest“ Podismo, cucina e cicloturismo

Il borgo di Equi Terme sarà teatro per il quarto anno consecutivo di ‘Wild Summer Fest’, il festival dedicato agli sport all’aria aperta organizzato dall’associazione Presepe Vivente dal 9 all’11 giugno. L’attività outdoor la fa da padrone senza dimenticare il tradizionale appuntamento festaiolo con la cucina gustosamente lunigianese nell’area ristoro di via della Stazione e, ogni sera, con il divertimento musicale condotto da famosi dj oppure allietato dalla musica dal vivo. La Wild Run, la storica gara podistica di Equi Terme che torna dopo 25 anni di pausa con la sua diciannovesima edizione, aprirà il festival nel pomeriggio di venerdì 9 giugno. Il sabato sarà ricco di proposte. Come la camminata intersezionale CAI lungo la valle glaciale del Solco, in occasione della giornata nazionale ‘In cammino nei Parchi’ patrocinata da Federparchi, come il percorso nella Valle del Lucido dal castello dell’Aquila di Gragnola fino a Equi Terme. Spazio anche all’arrampicata su parete artificiale con replica la domenica ai Giardini della Stazione. Per non dire della camminata con degustazione da Equi Terme alla cantina vinicola Monastero dei Frati Bianchi.

Tra le novità il Trail Running, una corsa non competitiva per bambini dai 5 ai 13 anni al sabato mentre la domenica toccherà agli adulti camminare all’insegna della salute. La domenica sarà dedicata alla bicicletta con due pedalate cicloturistiche. Non mancheranno poi l’escursione da Equi a Vinca, l’arrampicata su falesia e l’escursione per bambini con caccia al tesoro. Dopo pranzo, il momento del dibattito con la tavola rotonda “Le Alpi Apuane nell’era dei social network”. Tutte le info si possono conoscere telefonando: 371 6277631 e 371 6289669, o via Facebook e Instagram.