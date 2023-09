Tempo di nomine. Tagliasacchi favorito per la presidenza del Parco delle Apuane

E’ tempo di pensare al futuro presidente del Parco delle Alpi Apuane, con la reggenza di Alberto Putamorsi che ormai sta volgendo al termine anche se con tutta probabilità prima della fine cercherà di incassare il via libera dal consiglio regionale sul Piano integrato adottato dal Parco e dalla giunta del presidente Eugenio Giani, ora in fase di valutazione da parte della Regione e soprattutto della politica. Ormai da oltre 6 mesi Putamorsi opera in qualità di commissario perché si attendevano soprattutto le nomine ufficiali da parte della Comunità del Parco, organo costituito dai sindaci dei Comuni che rientrano all’interno dell’area protetta.

Dopo lunga attesa i nomi ci sono e sembrano orientare la prossima presidenza verso la lucchesia e in particolare in pole position c’è Andrea Tagliasacchi, sindaco di Castelnuovo di Garfagnana, già presidente della Provincia di Lucca dal 1997 al 2006. Su di lui c’è stata la convergenza dei voti delle Province di Lucca e Massa Carrara, insieme ai Comuni di Camaiore, Careggine, Carrara, Fivizzano, Minucciano, Massa, Molazzana, Montignoso, Seravezza, Stazzema e Vagli Sotto. E’ evidente quindi come questa candidatura vada oltre steccati politici e guardi a un’uniformità di azione sul tema Parco e soprattutto sul tema cave in sinergia fra amministrazioni a targa Pd e Lega, centrodestra e centrosinistra per un totale del 95,7% delle quote della Comunità di Parco. Paolo Benedetti ha ottenuto il voto solo di Fabbriche di Vergemoli. Per le candidate, Minucciano e Fabbriche di Vergemoli hanno scelto Elisa Corsi, Vagli Sotto Patricia Josephine Tolaini.

Per quanto riguarda invece le candidature selezionate dalla politica, perché di questa si tratta parlando di sindaci, da inserire nel Consiglio direttivo del Parco, i nomi scelti sono: Pietro Pallini, per Provincia di Massa Carrara, Comuni di Carrara, Fivizzano, Massa e Montignoso (47,3% delle quote); Valeriano Mutti, Provincia di Lucca, comuni di Fabbriche di Vergemoli, Molazzana, Seravezza (26,4% delle quote), Alessio Ulivi per i Comuni di Camaiore, Careggine, Minucciano, Stazzema, Vagli Sotto (26,2%). Per le candidate, Provincia di Lucca, Fabbriche di Vergemoli, Molazzana e Seravezza hanno optato per Vanessa Greco (26,4%), Careggine e Stazzema per Catia Intaschi (14,5%) e il Comune di Fivizzano per Raffaella Vatteroni (4%). Sui nomi, comunque, l’ultima parola spetta sempre al consiglio regionale. Il consiglio direttivo del Parco è infatti composto da tre membri scelti tra un elenco di sei nominativi dotati di comprovata esperienza e competenze in materia di tutela naturalistica e di gestione amministrativa; un membro tra i soggetti designati dalle associazioni ambientaliste, uno fra quelli indicati dalle associazioni di categoria e due esperti in materia naturalistico ambientale scelti dal Consiglio regionale.