Tempi duri per la Lunigiana Le corse dei bus saranno poche

Entro fine anno saranno messi a gara i ‘lotti deboli’ del trasporto pubblico in Toscana, come previsto dal bando regionale con l’ingresso del “ tempo T2“ dopo l’assegnazione del servizio ad Autolinee Toscane. Il problema è che su questo lotti deboli sono previsti ingenti tagli dei chilometri a disposizione con il rischio di tagliare fuori paesi e ridurre i servizi all’osso. Nella provincia apuana il tema riguarda soprattutto la Lunigiana con un taglio lineare di oltre 300mila chilometri. Una situazione che preoccupa i nove presidenti delle province che tramite Upi Toscana, di cui è presidente Gianni Lorenzetti, hanno inviato una lettera al presidente Eugenio Giani e all’assessore regionale Stefano Baccelli per chiedere un confronto e cercare soluzioni. Della lettera è stato messo al corrente anche il presidente Anci Toscana Matteo Biffoni, viste le ricadute sui comuni più periferici. I presidenti si dicono "fortemente preoccupati di una situazione che sconta problematiche passate e presenti dovute a molteplici cause, che chiederebbero un metodo di lavoro e un confronto che, a nostro modo di vedere, non è stato avviato, come dimostrato anche dall’esito delle comunicazioni in questi mesi". Sul tavolo la questione, non ancora risolta, "dell’avvio delle gare sui lotti deboli, dove permangono molte variabili ed elementi informativi non noti che chiediamo alla Regione e che influiscono negativamente sulle responsabilità di progettazione addebitate agli enti provinciali". Dall’eventuale finanziamento dei chilometri aggiuntivi e i criteri di redistribuzione degli stessi - necessari per compensare e limitare i tagli ai servizi - a cui va ad aggiungersi la richiesta del riconoscimento dell’adeguamento per l’inflazione, passando all’istanza dell’orientamento comune da darsi sul personale e sui beni strumentali presenti nei lotti deboli da esternalizzare (secondo AT 200 unità e decine di mezzi). Questi sono solo alcuni degli elementi che, in mancanza di chiarimenti, non rendono possibile avere contezza della situazione futura e quindi della progettazione, con il rischio sempre più completo di disattendere il corretto avvio delle procedure nei tempi indicati.