Telemedicina di comunità Il servizio collaborerà col 118 Inaugurazione con Giani

di Roberto Oligeri

Sarà inaugurato venerdì 30, alle 16,30 nella sede del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano il nuovo servizio di Telemedicina di Comunità. E’ l’obiettivo raggiunto col Progetto Ecosolmont, realizzato dalla Cooperativa di Comunità Sassalbo Economia Solidale e cofinanziato dalla Regione Toscana. Un servizio innovativo, in convenzione con l’ASL Toscana Nord Ovest, gestito in collaborazione con il 118 e la disponibilità gratuita di operatori professionali (residenti nella borgata stessa) che vede Sassalbo inserito nella rete IMA (Infarto Miocardio Acuto) della Regione e nel progetto PAD di accesso alla defibrillazione. La Cooperativa, ha investito una parte significativa del budget progettuale di Ecosolmont nella dotazione delle attrezzature che sono in linea con i protocolli di funzionalità e trasmissione dati alla centrale operativa del 118. "Un risultato - dice Ubaldo Giannarelli, presidente Cooperativa di Comunità- che ha consentito di creare un ciclo virtuoso fra azioni economiche ed azioni solidali, relative soprattutto alla salute e alla sicurezza della comunità di coloro che, in varie vesti, frequentano il territorio. E’ pure per questi motivi che l’attivazione di un simile servizio di telemedicina potrà garantire la sicurezza sanitaria a distanza, da promuovere anche in termini di accoglienza e promozione territoriale. Una simile realtà - aggiunge Giannarelli- può rappresentare un progetto pilota per le cooperative di comunità della Toscana e dare una ragione plausibile agli abitanti per continuare a vivere in realtà di montagna, marginali e distanti dai servizi". Oltre agli amministratori locali, sarà Eugenio Giani, presidente della Toscana, ad inaugurare ufficialmente il servizio.