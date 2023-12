Telefoni muti a Resceto, nuove proteste

E’ di nuovo odissea per alcuni residenti di Resceto, rimasti isolati dopo il maltempo. Il comitato ’Una montagna da salvare’ chiede maggior attenzione per quei paesi che, in mancanza di adeguati servizi, rischiano lo spopolamento. "In località Seretta – denunciano alcuni residenti – da una ventina di giorni il telefono fisso è muto. La linea evidentemente è interrotta forse per qualche guasto dovuto al maltempo". "Come abbiamo già denunciato – fa sapere il comitato – in quella zona il segnale della telefonia mobile è carente e la linea fissa, ormai obsoleta, salta a ogni soffio di vento. Praticamente i residenti restano isolati per settimane, così come oggi lamentano in località Seretta, a Resceto. Gli interventi vengono eseguiti ma a ogni temporale alcune utenze vanno in tilt. I disagi sono innumerevoli, essendo la zona abitata da molte famiglie di anziani. Anche in caso di emergenza sarebbe un problema riuscite a comunicare in tempi celeri".

A.M. Fruzzetti