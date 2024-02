Telefoni in tilt. La rabbia dei residenti

Ennesimo caso di disservizio su territorio di ’Aree Interne’. Da mesi A Marciaso e Mulino di Posterla i cittadini sono senza telefono e ora salgono sulle barricate: "Fate qualcosa. La popolazione qui è ultraottantenne". Pochi giorni fa, il nostro giornale aveva raccolto la segnalazione di un prolungato disservizio telefonico su rete fissa nella zona di Piano di Collecchia, in Comune di Fivizzano, oggi invece a lamentarsi per una situazione del tutto analoga sono gli abitanti di Mulino di Posterla e di Marciaso, in Comune di Fosdinovo. Nella prima località è addirittura da circa 5 mesi che la rete fissa non funziona, mentre a Marciaso gli utenti di mezzo paese ne sono privi da almeno un mese. Si tratta dell’odissea, quella descritta, caratteristica di tante borgate della Lunigiana, le cosidette ’Aree Interne’, dove i pochi abitanti, quasi sempre anziani rimasti, subiscono i disservizi causati dal mal funzionamento della rete telefonica fissa, proprio in zone dove il segnale della telefonia mobile rappresenta quasi sempre un miraggio

"Quando i guasti vengono riparati - affermano alcuni paesani - la linea rimane in funzione per pochi giorni, poi tutto ritorna come prima. La popolazione per gran parte qui è ultra ottantenne. Facciamo un accorato appello alla sindaca ed al Prefetto che ci aiutino a risolvere questo grave problema: non riusciamo a comunicare neppure con i nostri figli in città e gli altri parenti ed amici. Questo rappresenta un acuirsi dell’isolamento sociale per noi che abbiamo scelto di vivere proprio dove siamo nati". Roberto Oligeri