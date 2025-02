Telecamere registrano i volti e le voci dei ladri

Avevano pensato ad un bottino facile invece hanno rimediato solo un modesto fondo cassa. Per portare a termine il colpo (si fa per dire!) hanno dovuto forzare una saracinesca e la porta di ingresso del bar “La Lanterna” in via Nazionale di Porta Parma. Erano in due e li hanno ripresi in azione le telecamere del bar: cappuccio calato in testa ma volto non travisato. E il gestore del locale Giacomo Bertoncini, al momento della denuncia, ha consegnato il video ai carabinieri. Le immagini potrebbero essere incrociate con quelle dei due giovani ripresi da un sistema di videosorveglianza privato la sera del primo febbraio mentre si allontanavano, sempre a Pontremoli nella zona di Verdeno, dopo essere finiti nel giardino di un condominio all’incrocio tra le vie Giuliani e IV Novembre con un fuoristrada rubato in piazza Oderzo. Avevano travolto una ringhiera e, dopo un salto per il dislivello tra strada e giardino, l’auto si era bloccata a pochi metri dall’edificio.

I due se l’erano poi svignata velocemente, ma poco più avanti erano entrati nel raggio di azione dell’occhio elettronico che aveva registrato anche la voce, le parole in una lingua straniera riconoscibile. La stessa coppia poi aveva combinato altri danni a due auto. Ed episodi analoghi sono avvenuti nei giorni scorsi: in pieno centro storico qualcuno qualcuno ha tentato il furto di un’auto dopo essersi impossessato di un telecomando lasciato sul tavolino di un bar. Il proprietario, che era nei paraggi, si è accorto che le luci del suo veicolo lampeggiavano e ha fatto fallire il furto. Rubato anche alla Venerabile Misericordia un furgone parcheggiato nell’area di un’officina e poi recuperato a Pallerone. Il profilo dei responsabili, modestamente criminale, è riconoscibile.

Gli inquirenti dovrebbero essere dunque vicini a risolvere il caso. Intanto domenica notte in Via Pirandello a un’auto Peugeot sono state tagliate tutte e quattro le gomme, nekki stallo dove mesi una Golf fa aveva svìto lo stesso trattamento. ad una Golf. Nell’incrocio con via Sforza sono stati segnalati diversi atti vandalici; una zona luogo d’incontro di bande di ragazzini che hanno creato in passato problemi di ordine pubblico.

Intensificati i controlli delle forze dell’ordine e nella zona della stazione di Pontremoli, la Polizia Ferroviaria ha sanzionato per ubriachezza manifesta un 33enne di origini marocchine, notato aggirarsi furtivo intorno alle auto in sosta. Nei suoi confronti è stato anche emesso un ordine di allontanamento dall’area. Era in forte stato di agitazione, aggressivo, tanto da rendere necessario l’intervento di un equipaggio della volante della Questura di Massa, dotato di taser la cui vista lo ha calmato. Vista la condizione psicofisica alterata dell’uomo è stato chiesto l’intervento del 118 che, dopo una prima valutazione, ha disposto il suo ricovero in ospedale per accertamenti.

Natalino Benacci