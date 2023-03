"Telecamere per la tutela di chi lavora"

Sulla questione della sicurezza e sulla necessità di mettere telecamere a palazzo civico insiste il capogruppo in consiglio comunale di Fratelli d’Italia Massimiliano Manuel (nella foto) che in una nota sostiene: "In seguito al deprecabile atto vandalico avvenuto nel palazzo comunale vogliamo porre attenzione alla sicurezza del personale che opera nel palazzo negli orari di apertura e di chiusura. Giusto e comprensibile – scrive Manuel – è sottolineare il gesto che come già detto da tutti è allarmante e testimonia la crisi culturale e sociale che versa

la nostra città ma non si può non considerare con la massima urgenza la salvaguardia degli inservienti che operano nel palazzo

con i compiti di chiusura, apertura e pulizia negli orari ove non vi è la presenza degli utenti e del personale. A quanto risulta succede che una singola persona abbia il compito negli orari serali di ispezionare gli uffici e che quindi sia pericolosamente esposta a pericolose possibili intrusioni". Fratelli d’Italia chiede pertanto una salvaguardia del personale e che la polizia municipale si occupi in tali orari di accompagnare chi è incaricato

di operare tali funzioni.

"Sarebbe anche opportuno – conclude la nota di Massimiliano Manuel – dotare il palazzo comunale di video sorveglianza e impianto d’allarme".