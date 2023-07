Telecamere nelle aule dei processi a Massa: slittano di mesi tanti procedimenti

Novità in Tribunale. Sono in corso i lavori per sistemare le telecamere nelle aule dove si svolgono i processi. E’ previsto dalla legge Cartabia anche per garantire la sicurezza dei presenti ma soprattutto per permettere, eventualmente, ad un magistrato di vedere una registrazione. E questo è importante soprattutto quando c’è un cambio in corsa (ovvero in un processo in svolgimento). Ad esempio: venerdì mattina il giudice Carlo Mattugini, oltre ai “suoi“ processi, si è trovato sul tavolo anche una decina di procedimenti penali che erano stati seguiti dalla dottoressa Valentina Prudente, che dopo tanti anni come giudice penale adesso è passata al civile. Essendo un giudice onorario, Mattugini ne ha rinviati diversi perchè sono di esclusiva competenza dei giudici “togati“. Alcuni di questi, compreso un processo per maltrattamenti in famiglia avvenuti a Carrara tra il 2017 e il 2018 (l’imputato è l’ex marito, marocchino, di una donna italiana), saranno discussi, da settembre in poi, davanti al giudice Fabrizio Garofalo (nella foto). Grazie alla videoregistrazione i processi che ripartiranno da zero potrebbero, in teoria, diminuire. Tagliando così i tempi, lunghissimi, della giustizia.

A.Lup.