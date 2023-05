Telecamere in piazza e strisce pedonali

Sono molti i temi urbanistici affrontati nell’ultimo consiglio comunale. Approvata una mozione presentata dal consigliere della Lega, Andrea Tosi, per la predisposizione di un piano d’intervento per la progettazione e realizzazione di iniziative per la messa in sicurezza di alcuni attraversamenti pedonali pericolosi all’interno del territorio comunale.

"Si tratta dell’utilizzo di tecnologie di ultima generazione, con fotocellule e sistemi di illuminazione intelligente – ha spiegato Tosi – a cui aggiungere un censimento degli attraversamenti pedonali nel territorio comunale, individuare i vari casi e analizzare le statistiche dei punti pericolosi". Sempre il consigliere della Lega ha presentato un’interrogazione sulla condizione del manto stradale delle vie attorno ai campi sportivi di Fossone. "Nel tratto sterrato una parte era dissestata, con dossi, ed è stata ripristinata in questi giorni – ha risposto l’assessore ai lavori pubblici Elena Guadagni – mettendo la zona in sicurezza. Via Fosdinovo era già sotto la nostra attenzione tra quelle in cui intervenire, e oltre a lavori sul manto serviranno interventi per un idoneo sistema di smaltimento delle acque bianche. Per l’asfaltatura è già stata fatta una stima di massima". Tra le interrogazioni presentate, anche una della consigliera Rigoletta Vincenti con la richiesta di riposizionamento dei vasi in piazza De Andrè per impedire il parcheggio abusivo delle auto. All’interrogazione ha risposto l’assessore Guadagni confermando il prossimo riposizionamento dei vasi, con l’eventualità dell’installazione di una telecamera per la sicurezza della piazza.

D.R.

