"Telecamere e decoro per Marina di Massa"

Migliorare la sicurezza di Marina in cinque punti. E’ la proposta che il Partito democratico fa all’amministrazione con un’interpellanza sottoscritta dai consiglieri Gabriele Carioli e Daniele Tarantino. "Implementare l’impianto di videosorveglianza collegata con la centrale delle forze dell’ordine di via Colombo, via Ascoli, via Pellerano, via Zini e altre nella zona pedonale – le richieste – . Sostituire le transenne di accesso alla Ztl con dissuasori pilomat, pulizia di panchine e piante, realizzazione di un impianto di videosorveglianza collegato alla centrale delle forze dell’ordine alle Vetrine del Brugiano e qui rafforzare l’ufficio comunale distaccato". Una proposta che nasce dai furti e vandalismi subìti dai commercianti di Marina di Massa nelle ultime settimane che hanno creato "panico e insicurezza tra i proprietari degli esercizi pubblici commerciali della zona". "Chiedono all’amministrazione il rafforzamento della rete di videosorveglianza affinché possano essere utilizzati come deterrente e possano assicurare alla giustizia i responsabili" sottolineano i consiglieri del Pd.