Telecamere contro i furbetti dei rifiuti

Videosorveglianza contro i furbetti dei rifiuti. Per l’estate il Comune di Montignoso ha deciso di potenziare i controlli sul territorio, anche in vista dell’arrivo dei turisti, con un sistema di occhi elettronici che possano permettere alla Polizia municipale di poter effettuare un controllo più efficace contro l’abbandono indiscriminato di rifiuti. Un problema sentito in modo particolare da giugno a settembre quando si registra una massiccia presenza turistica sul territorio comunale. Soprattutto l’amministrazione vuole tenere sotto controllo almeno fino al 30 settembre il Centro di Raccolta mobile dei rifiuti differenziati posizionato al Cinquale. Il servizio per tre mesi è stato appaltato alla società Geotech Engineering srl di Serravalle Pistoiese, azienda in grado di gestire in maniera economica ed efficace sia la parte software sia la parte hardware della videocamera di proprietà comunale, perché prodotta e fornita all’ente proprio dalla stessa azienda.

Garantirà il noleggio di quattro Afc fotocamere con sistema di montaggio controllo ambientale per la durata di tre mesi, comprensivo di cartelli segnalazione area video-sorvegliata e di gestione delle immagini compreso lo spostamento su richiesta, il controllo di memorie e batterie, selezione degli eventi di reato o illecito amministrativo ed invio a un incaricato comunale della documentazione fotografica attestante il reato. Inoltre gestirà anche la telecamera già acquistata e in dotazione a palazzo civico.