Teatro Un trionfo per ’Capumilla a colazion’

Strepitoso successo per la commedia “Capumilla a colazion” della compagnia Teatro Città di Massa, tornata finalmente alla location che da quasi 60 anni le è più congeniale: il Teatro Guglielmi. Teatro gremito per le tre repliche andate in scena; un pubblico entusiasta che, oltre a manifestare la propria approvazione in teatro, nelle ultime ore ha travolto di complimenti i singoli membri della compagnia. "Con questa commedia – dice la presidente Stefania Buffa – abbiamo voluto portare di nuovo in scena la coralità, che da sempre ha contraddistinto le nostre produzioni e in accordo con il nostro regista, il maestro Fernando Petroli, abbiamo aperto l’opera (un ricevimento di nozze) con ben 18 figuranti in scena contemporaneamente. Scelta che ha riscosso approvazione di critica e pubblico. Inoltre abbiamo sperimentato, per la prima volta, a livello di compagnie amatoriali locali, la prevendita su circuito online di Vivaticket e devo dire che anche questa volta il pubblico non ci ha deluso".

“Capumilla a colazion” (tre atti brillanti di Umberto Castaldi, titolo originale “L’aria di mare mi rende nervoso”) è stata riadattata al dialetto massese da Stefania Buffa e Daniele Lorenzetti, la regia è stata curata da Petroli con l’aiuto di Martina Grassi. La commedia è stata arricchita dalle musiche di Vasco Lari, che con Filippo Badiali ha curato anche i testi delle canzoni. Arrangiamenti a cura del bravissimo Giacomo Bondielli.

La storia pone al centro le vicende della famiglia della perfida Nunzià (Stefania Buffa) e del suo povero marito Ultimo (Vasco Lari), in pieno fermento per il recente matrimonio dell’amata e giovane figlia Adelina (Roberta Balloni) con il più maturo Enrico (Filippo Badiali). Non certo un semplice contorno quello degli altri componenti del cast, che hanno dato il volto in tutto e per tutto a personaggi che hanno contribuito a ingarbugliare la situazione: gli amici di famiglia Filippo e Fedora (Piero Alberti e Daniela Fazzi), con i loro figli, l’eccentrica Olga e il pestifero Giannin (Martina Grassi e il piccolo Edoardo Baccei), il parroco don Severino (Fabio Grassi) che con suor Gemma (la debuttante Francesca Lazzini) danno vita ad un vero e proprio colpo di scena, i due camerieri Rosetta (Maria Rosa Cavazzuti) e Nandin (Luciano Pelliccia) che osservano con occhio critico, ma divertito la famiglia e le sue vicende, in cui fanno incursione la coloratissima soubrette Lola Falena (l’altra debuttante Floriana “Bambi” Albertini) e Pasqualino (Federico Massa), il poco elegante venditore di baccalà, ex spasimante della sposa e oggetto dell’interessamento amoroso di Olga.

Ottima la performance di apertura dei giovanissimi Margherita Fialdini e Nicolò Barbato. Validissima la scenografia curata da Guido Giusti, la fonica di Gilberto Toso e le luci di Giancarlo Zaccagna. Al fabbisogno scenico Federica Cattani e Mariella Della Pina. Prezioso il lavoro della rammentatrice Barbara Bugliani. Hanno collaborato alla buona riuscita dello spettacolo: Daniele Lorenzetti, Andrea Pieroni e Alessia Lazzini. La compagnia vuole, infine, ringraziare i meravigliosi figuranti che hanno aderito con entusiasmo a questo progetto: Stefano Bellè, Angela Bono, Marina Bigi, Gaia Barbieri, Tamara Bianchi, Claudio Barbato, Paolo Serbandini, Enrica Papi, Thomas Tenerani, Marco Baldoni, Simona Malagoli, Lucrezia Pizzolitto, Eleonora Piacentini, Sara Tongiani Pucci con le piccole e dolcissime Anna Rocca e Letizia Pizzolitto.