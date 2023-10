Teatro Tornano in scena le ragazze dell’Ipm

Il pregiudizio è un dente che fa male. L’opinione sfavorevole formata senza motivi o prima di avere abbastanza conoscenze per sostenere la conclusione crea problemi di relazione Infatti il pregiudizio è una scorciatoia perché si trova meno impegnativo esprimere una valutazione su qualcuno piuttosto che impiegare il tempo e lo sforzo di conoscerlo come persona. Il tema è affrontato dallo spettacolo teatrale ’Il dente del pre-giudizio’ con la drammaturgia e regia di Paolo Billi, che vede in scena un gruppo di ragazze dell’Istituto penale minorile (Ipm) di Pontremoli: Denise, Flora, Eleonora, Mara, Moinika, Madonna, Sirine e Nicole insieme agli attori pontremolesi Lorenzo Borrelli, Edoardo Chiartelli ed Eleonora Casetta. La pièce debutta mercoledì 27 settembre, alle 21, al Teatro della Rosa di Pontremoli e va in replica fino a sabato 30 settembre.

Il nuovo spettacolo è stato presentato nel corso di una conferenza stampa che si è svolta ieri nella sede dell’ Ipm alla presenza della direttrice Domenica Belrosso e del sindaco di Pontremoli, Jacopo Ferri. Erano presenti anche il regista Paolo Billi e Antonella Bonvicini presidente dell’Associazione ’Cio nel Cuore’, e don Pietro Pratolongo, presidente del Circolo Anspi.

La drammaturgia si compone di tante scritture sull’uso dei luoghi comuni, sui modi di dire e sui proverbi, che si fossilizzano in convinzioni, a priori, composte da minori in carico ai Servizi della giustizia minorile e da studenti di Istituti superiori con cui il regista ha lavorato negli anni, e in particolare quelle realizzate dalle ragazze dell’Ipm di Pontremoli. La messa in scena vede una compagnia di guitti del ’Teatrino dei Pregiudizi’ rappresentare un pastiche sui ritmi delle travolgenti, dissonanti, grottesche musiche di Igor Stravinskij, tratte da celebri balletti.

Siamo al decimo anno di attività del progetto teatrale presso l’Ipm di Pontremoli. Nel 2023 si è articolato in un laboratorio di scrittura e in un laboratorio di teatro che hanno impegnato le ragazze dell’Ipm con un lavoro quotidiano a partire da luglio. Grazie all’attenzione del sindaco di Pontremoli, le prove dello spettacolo sono state ospitate direttamente al Teatro della Rosa per ben tre settimane e grazie alla direzione dell’Ipm le ragazze coinvolte hanno potuto partecipare alla preparazione dello spettacolo all’esterno del carcere.

Accanto alle repliche serali, due matinée (27 e 28 settembre alle ore 10) sono dedicate agli istituti scolastici superiori della Lunigiana, che assisteranno allo spettacolo nell’ambito di un più ampio percorso di promozione della legalità, con incontri in classe a cura degli operatori del teatro e della direzione dell’Istituto penale per i minorenni di Pontremoli. Il progetto è a cura del Teatro del Pratello insieme al Centro giovanile Mons. G. Sismondo di Pontremoli ed è realizzato con il sostegno di Ipm, Comune di Pontremoli, Regione Toscana e con il contributo dei fondi otto per mille della Chiesa Valdese, e dell’Associazione ’Cio nel cuore’.

Il progetto teatrale con le ragazze dell’Ipm proseguirà nei prossimi mesi con i laboratori di teatro e scrittura in vista della seconda edizione di Curae Festival, Teatro, giustizia minorile, mediazione, giustizia riparativa, previsto al Teatro della Rosa per aprile 2024, che dopo il successo della prima edizione coinvolgerà 14 Istituti penali minorili italiani.

Natalino Benacci