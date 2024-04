Teatro La commedia di Eduardo in dialetto

Con ’Sogno di una notte di mezza sbronza’ torna in scena il dialetto al Teatro Guglielmi, nell’ambito della 15ª edizione della rassegna teatrale in vernacolo promossa dal Comune. Questo è il secondo appuntamento della rassegna e vede alla ribalta la compagnia Teatro Comico Dialettale Massese che presenta, con la regia di Fernando Petroli, la trasposizione brillante di ’Sogno di una notte di mezza sbronza’ di Eduardo De Filippo. La compagnia è al lavoro nei locali dell’asilo di Borgo del Ponte per portare in scena, nei giorni 25, 26 e 27 aprile, alle ore 21, una commedia in tre atti sapientemente adattata dall’infaticabile maestro Petroli.

"Abbiamo trasportato questa commedia nei primi anni dopo la guerra, nel Cinquanta, e abbiamo scelto come location Borgo del Ponte – racconta il regista Petroli –. La commedia, di per sé, come tutte quelle di Eduardo, non ha una comicità che sta sopra le righe, non è alla Peppino De Filippo, che sono commedie di pancia. Questa ha una comicità che bisogna estrapolare dal contesto ed è quello che ho fatto, non dimenticando che ho a che fare con un teatro che ha il Dna comico. Ho cercato quindi di equilibrare questo Dna, che è quello della comicità pura, e ho voluto mantenerlo, conservando però lo spirito ’eduardiano’ che è quello di una comicità che non è mai sopra le righe. Il lavoro, che continua fino all’antivigilia è proprio quello di tener a freno i momenti che dovrebbero essere più esilaranti a favore di una recitazione più intensa".

Nel primo atto si registra la miseria più nera di una famiglia disastrata che ha come protagonista Pasquale, un padre ubriacone e con poca voglia di lavorare. Si sposa con Maddalena, donna che reagisce e quindi non mancano le scenate tra le mura domestiche. In uno dei suoi sogni fumosi, gli appare Dante Alighieri, poeta da lui venerato, e la vita in famiglia cambia… tra benessere, angoscia e agonia. Insomma, una commedia in vernacolo che, come ricorda il regista della compagnia, Roberto Borghini, il Teatro comico dialettale, nato nel 1968, porta alla città. La compagnia ha al suo attivo numerose commedie, dalla farsa alla comicità più contenuta fino a questa, tragicomica.

Borghini ci tiene molto ai suoi attori e "I ve faran addivirtire en ordine de entrata". Si tratta di Anna Maria Caribotti, Lorenza Tongiani, Max Fagnini, Roberto Battistini, Rita Cappelletti, Francesco Angeloni, Marco Lazzini, Beatrice Cucurnia, Roberto Borghini, Alberto Badiali, Silvana Mignani e Luca Briganti con i ’fanti’ Stefano, Tommaso, Roberto, Elia, Alice, Gioele, Lorenzo, Eva. Le scene sono di Luciano Turini, il direttore di scena è Gino Giannini, le musiche di Gabriele Vietina, l’audio di Alessandro Baccei, suggeritori Arabella Mosti e Francesca Casani, costumista Lena Bigi, trucco Alessandra Berti. Per prenotazione e prevendita contattare il numero 338 6925003 fino al 22 aprile. Dal 23 alla biglietteria del teatro (tel. 0585 41678).

Angela Maria Fruzzetti