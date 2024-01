Teatro I volti del contemporaneo in scena

Il premio Ubu Alberto Boubakar Malanchino, Anna Meacci, Daniela Morozzi e Chiara Riondino saranno gli ospiti del festival che prende il via l’1 febbraio intitolato “Contemporaneamente a Massa“, rassegna di teatro in scena al Guglielmi e ai Servi. Quattro appuntamenti fino ad aprile, un cartellone che, come da tradizione, nasce dalla collaborazione tra l’amministrazione comunale, con la direzione artistica di Cinzia Bertilorenzi, e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus.

Si parte l’1 febbraio alle 21 al Teatro dei Servi con Alberto Boubakar Malanchino che porta in scena “SID - Fin qui tutto bene“, spettacolo vincitore dell’edizione 2023 di In-Box che parla di un serial killer del futuro, una star. Uccide soffocando le sue vittime nei sacchetti di plastica alla moda. Poi venerdì 8 marzo, sempre alle 21, in scena Anna Meacci, Daniela Morozzi e Chiara Riondino protagoniste di “Piccole donne crescono?“, regia di Matteo Marsan. Un testo brillante e commovente, a tratti parodistico e irriverente, tratto dal romanzo di Luisa MayAlcott. Le sorelle March tentano a modo loro di infrangere le secolari leggi che stabilivano quale fosse la condotta appropriata per una donna, rappresentano “un’incessante lotta anche interiore per trasformare la femminilità in qualcosa di meno piccolo”.

La rassegna prosegue venerdì 12 aprile, sempre alle 21 ma al Teatro Guglielmi con “Cirano deve morire“, spettacolo vincitore del Bando Biennale College indetto dalla Biennale Teatro di Venezia 2018. E’ una riscrittura per tre voci del Cyrano di Bergerac di Edmond Rostand. Uno spettacolo-concerto con testi e musiche originali dal vivo che trasforma la poesia di fine ‘800 in potenti versi rap. Una straordinaria storia di amore e di amicizia, uno dei più famosi “triangoli” del teatro moderno: la storia di due amici e di una donna di cui entrambi si innamorano. Ultimo appuntamento in cartellone, domenica 21 aprile alle 21 sempre al Guglielmi. Ispirato ad Amleto di William Shakespeare, va in scena “(H)amleto“, a cura di Tonio De Nitto e Fabio Tinella, punto di arrivo della ricerca di Factory Compagnia Transadriatica su teatro e disabilità. Un gruppo misto di persone con e senza disabilità si è cimentato con la tragedia per eccellenza, ne ha scandagliato i temi e le possibilità, provando, attraverso di essa, a rivendicare la propria esistenza, quell’esserci, quel “to be” che ci fa aggrappare alla vita anche quando ne perdiamo il senso.

Infine sono state presentate due iniziative per celebrare il Giorno della Memoria. Venerdì 19 gennaio alle 10 al Teatro Guglielmi, Officine T.O.K. presenta “Lettere su legno“ di Elisabetta Dini, con Marco Fiorentini e Elisabetta Dini. Lo spettacolo, consigliato per ragazzi dai 12 anni di età, è ad ingresso gratuito è rivolto alle scuole. Lettere su legno è uno spettacolo scarno che delega alla corrispondenza epistolare e alla storia la responsabilità di creare una coscienza. Poi da lunedì 22 a venerdì 26 gennaio nelle scuole si svolgeranno anche i laboratori “Leggere per riflettere“ a cura di Officine T.O.K., con la formatrice Giorgia Minchella.