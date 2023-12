Teatro e inclusione Applausi per ’A Nanassa’

Quando il teatro diventa strumento di intervento sociale con ’A Nanassa’, commedia brillante che ha regalato due serate di spensieratezza al pubblico del Teatro dei Servi. Un mare di applausi per la compagnia teatrale ’Sognando’, da anni impegnata per costruire nuove frontiere del teatro e abbattere i confini, lavorando sull’inclusione. Grande accoglienza di pubblico per il regista Fernando Petroli, il quale ha ringraziato "della vicinanza e della stima verso la compagnia. E lo facciamo tutti insieme con un caloroso applauso con l’augurio di buone feste e di un anno prospero per tutti, soprattutto pace per tutti".

Petroli ha ringraziato le istituzioni e sul palco la parola è passata al presidente della Provincia, Gianni Lorenzetti: "Sono onorato di essere qui, e vi ammiro per il lavoro che portate avanti, per un teatro che è divertimento e passione, ma in questo caso è rivolto a un mondo che per tanti anni è stato tenuto nascosto e forse ancora lo è. Ed è importante per chi soffre di più, vivere una normalità che fa bene a loro ma anche a noi. Continuate su questa strada: il nostro sostegno c’è". Erano presenti le assessore del Comune di Montignoso Giorgia Podestà e Gina Gabrielli. Tre atti brillanti della compagnia Sognando ne ’La Nanassa’, dunque, famosa commedia di Eduardo Scarpetta, con la regia di Fernando Petroli. ’Sognando’ è nata da un’idea di Anna Maria Glavina, per un progetto di inclusione con soggetti che vivono momenti di sofferenza e fragilità. Scene cariche di brio e divertimento con un intreccio di personaggi protagonisti della storia. Il personaggio principale, don Felice Sciosciammocca, interpretato da Galeano Fruzzetti, sposato con Clementina (Rita Cappelletti), vedova e benestante, si lascia trasportare dai bollenti spiriti che lo portano a passare una serata con la bella Giulietta, detta ‘a Nanassa’, interpretata da Alessandra Berti. Questa, innamorata di Errico Delfino (Massimiliano Fagnini), si spaccia per moglie di don Felice, costringendolo ad assecondarla, di fronte a don Cesare (Gino Giannini), zio di Felice. Questo scambio sarà la causa di una serie di situazioni imbarazzanti dalle quali il protagonista riuscirà sempre a uscirne fuori. Un finale di applausi per Gherardo Gherardi (scenografie); Filomena Bigi e Giuliana Scimeca per l’atelier. Luci e fonica: Giancarlo Zaccagna e Gilberto Toso. Sul palco, oltre agli attori citati: Roberto Borghini, Daniele Menconi, Mario Mastrini, Silvio Benedetti, Leonardo Antonucci, Rosanna Nicolini, Debora Frandi, Barbara Del Giudice, Giancarlo Cannoni, Ada Romani, Marcello Bertolucci.

Angela Maria Fruzzetti