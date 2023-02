Teatro di narrazione Salvatori si racconta

CARRARA

La vita e la storia di Ligabue, il suo ultimo spettacolo, la sua collaborazione con Carrara che vede il piccolo centro di Spazio Alber1ca arena di un ciclo di incontri sul teatro di Narrazione. Lunedì alle 21 in piazza Alberica, nel circolo presieduto da Luciana Ceccarelli, l’attrice Elisabetta Salvatori si incontrerà con il pubblico. Illustrerà il suo spettacolo ’Vita e opere di Ligabue’, che sarà in centro città e parlerà di questa kermesse che vede cinque attori, cinque città e cinque spettacoli impegnati in un tour che con Livorno, Querceta, Castelnuovo d’Elsa, Molina di Quosa avrà anche Carrara. Così Elisabetta Salvatori, che il fedelissimo pubblico con Marina Babboni ha già conosciuto alla Fioreria delle storie a Querceta renderà la visita in un incontro dettato soprattutto dal calore e dall’amicizia che lega l’attrice al nostro pubblico e alla ex direttrice di Fondazione Toscana spettacolo, Marina Babboni, a cui tanti grandi nomi del palcoscenico sono rimasti indissolubilmente legati. Così fino al 14 aprile anche Carrara entrerà nel circuito che vedrà nella piccola e sempre meno sufficiente arena di piazza Alberica 5 attori toscani, 5 spettacoli, 5 città per la prima edizione di “Narratori Erra. E grazie a Spazio Alber1ca, avrà date anche a Carrara. Si partirà domenica 26 febbraio alle 18 a Spazio Alber1ca, con Luca Barsottelli che proporrà ’Filippo vostro’. Unpomeriggio dove nelle scarse offerte delle domeniche cittadine una luce sarà sicuramente accesa. Nella stessa sede venerdì 3 marzo alle 21 Anna Meacci con ’Meacci racconta Meucci’. il 12 marzo alle 18 con Mila Boeri ’Alta velocità’; il 2 aprile si conclude con Elisabetta Salvatori ’Vita di Antonio Ligabue’.