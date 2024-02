Teatro della Rosa, palchi agibili. Ora la capienza torna a 270 posti

Sono terminati i lavori per far ottenere la certificazione antincendio al Teatro della Rosa per il quale era obbligatorio l’adeguamento avendo una capienza superiore a 100 persone. Una vicenda caratterizzata da lungaggini burocratiche che avevano tenuto il teatro chiuso nel periodo del Covid e poi riaperto nell’autunno del 2022 col limite dei 100 spettatori in platea.

Per raggiungere l’obiettivo di fare il tutto esaurito a quota 270 però ci sono voluti tempo, soldi e lavori. Ora il Comune deve solo nominare il personale formato addetto alla sicurezza del teatro e poi ricevere il nulla osta. Già a fine 2021 era scattata la corsa per fare gli ultimi interventi richiesti dalle normative e il sindaco Jacopo Ferri aveva incontrato il comandante provinciale dei vigili del fuoco col quale era stata esaminata la situazione del teatro pontremolese. Un briefing per chiarire i vari aspetti della sicurezza, seguito dall’intervento di Gaia per risolvere la problematica della pressione delle tubature che alimentano l’impianto antincendio. Ma già prima del Covid era stato varato un pacchetto di interventi da 53mila euro, serviti per realizzare un impianto di diffusione sonora per gli annunci di eventuale evacuazione consentendo di far giungere il messaggio di preallarme a tutti gli spettatori. Poi era stato rinnovato il parapetto di ferro sulla scala di accesso al piano rialzato ed erano stati installati idranti antincendio da parete. Anche l’ illuminazione sostituita con lampade a led sia per l’emergenza che per quella ordinaria. Ma per rispettare perfettamente la normativa c’era ancora qualche adempimento da perfezionare. Ora pare che non vi siano più ostacoli per ottenere il riconoscimento dei requisiti richiesti.

Già nel 2017 sul teatro erano stati eseguiti lavori per 300mila euro che avevano portato all’installazione dei corrimano in ottone, elevato l’altezza del parapetto dei palchi e alla predisposizione di un sistema antincendio tecnologico. Opere che parevano aver creato le condizioni di safety rinnovando gli impianti elettrici, la collocazione di porte tagliafuoco e innovando l’efficientamento energetico, ma c’erano ancora prescrizioni da rispettare. E’ una storia affascinante quella del Teatro della Rosa, sorto nel 1739 per iniziativa di 16 famiglie della nobiltà pontremolese: originariamente i palchetti erano 33 saliti poi a 48 in un ampliamento successivo che aveva cancellato il loggione, poi riapparso dopo un altro restauro nell’immediato dopoguerra. Un altro intervento era stato effettuato dalla proprietà dell’Accademia alla fine degli anni Sessanta e nel 1982 il teatro era stato chiuso al pubblico. Negli anni successivi anni aveva ospitato l’attività privata della scuola teatrale di Goteborg diretta da Ingemar Lindh. Il Comune negli anni Novanta acquistò l’edificio per circa 900 milioni di lire e investì circa 3 miliardi per il restauro, inaugurato nel 2001.

Natalino Benacci