Teatro della Rosa ’Lions got talent’ da record

Si è riaccesa sul palcoscenico del Teatro della Rosa la sfida tra i giovani della Lunigiana in una kermesse organizzata dal Lions Club, nell’ambito della raccolta occhiali usati, uno dei service del sodalizio guidato dal presidente Alessandro Lucii favore della vista. Una folta platea di pubblico e di concorrenti ha fatto da cornice al ”Lions Got Talent”, un evento patrocinato anche dal Comune di Pontremoli. La vicesindaca Clara Cavellini ha salutato studenti e spettatori sottolineando il valore educativo e sociale dell’appuntamento a scopo benefico. Un centinaio gli occhiali donati dal pubblico che sono stati poi spediti al centro raccolta Lions di Chivasso, che partecipa , insieme all’Organizzazione Mondiale della Sanità, al Progetto Vision 2024. Un’iniziativa di solidarietà che si prefigge, entro tale data, di evitare la cecità ad almeno 100 milioni di persone nel mondo. "Partecipare al bene civico, culturale, sociale e morale della comunità", questo uno dei principi sottolineati nell’introduzione dal presidente Alessandro Lucii per descrivere l ‘attività dei “service” Lions che hanno contribuito a sostenere nel corso degli anni progetti importanti di solidarietà per aiutare persone in difficoltà. La modalità ludica e il contesto competitivo hanno spinto molti i ragazzi ad esibirsi in varie discipline, dal canto, al ballo, al reading, all’ esecuzione di brani strumentali.

Lo spettacolo è stato presentato da Lorenzo Borrelli che ha trasformato il palcoscenico in una vera e propria corrida divertente. La giuria era formata dall’attrice Monica Rosa, dalla concertista Stafania Gussoni e dal regista teatrale Paolo Billi. Al termine della competizione, sono risultati vincitori Gabriele Bornia e Andrea Negrari, un duo che ha presentato un brano musicale esotico. Al secondo posto la cantante Chiara Lombatti e al terzo Ernesto Gilioli e Michele Antoniotti che hanno interpretato uno sketch comico. Ospite d’eccezione della serata è stato il tenore villafranchese Alessandro Bazzali che ha cantato alcuni brani lirici tra cui “Nessun dorma”. Ancora una volta la manifestazione organizzata dal Lions Club lunigianese ha avuto il duplice scopo, sia di intervenire a favore dei più bisognosi perché la quasi totalità degli occhiali, una volta revisionati, saranno inviati nei paesi più disagiati, ma anche di mettere in risalto le doti artistiche di tanti giovani lunigianesi, che sanno ancora coltivare corretti e piacevoli modi di stare insieme e condividere esperienze positive.

Natalino Benacci