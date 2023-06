Teatro dal vivo nei borghi Ironia e nostalgia in scena per raccontare tante storie

E’ un teatro ‘itinerante’ che in quattro spettacoli dalla collina al mare porta in scena un mondo intero, dedicato ai grandi e piccini. Prosa, musica, spettacoli per ragazzi e famiglie per condividere emozioni, creare occasioni di confronto, valorizzare i contesti locali.

Questo e molto altro è ‘Teatro nei borghi’, la rassegna estiva di Montignoso che nasce dalla collaborazione fra l’amministrazione comunale e la Fondazione Toscana Spettacolo che andrà in scena dal 6 luglio al 3 agosto sempre alle 21.30, presentata ieri mattina a Villa Schiff. Primo appuntamento della rassegna giovedì 6 luglio a Capanne, con “Vicks, come la famosa pomata“. Uno spettacolo di e con Elisabetta Dini, per la regia di Ines Cattabriga. Una donna aspetta in stazione il treno che la porterà nel suo piccolo paese natale e, con ironia e profonda nostalgia, attraversa i ricordi della sua infanzia e degli eventi del luogo. Una fotografia sognante e amara di cosa sia vivere in un borgo; un onesto flusso di coscienza in cui ci si interroga sulle forze e le debolezze di una comunità. Giovedì 13 luglio a Sant’Eustachio, da Eschilo, “7 contro Tebe“. Uno spettacolo di Massimiliano Civica e I Sacchi di Sabbia, con Gabriele Carli, Giulia Gallo, Giovanni Guerrieri, Enzo Iliano. La rassegna prosegue domenica 30 luglio al Green beach di Cinquale: Isabella Brogi (voce recitante) e l’ensemble di Ottoni e Percussioni dell’Orchestra della Toscana in scena con Jazz Sebastian B(ach)rass. Un viaggio ironico attraverso le letture e la musica del più grande compositore di tutti i tempi: Johann Sebastian Bach. Gossip trecento anni dopo e musiche arrangiate in stile jazz per uno spettacolo ricco di sorprese. L’ultimo appuntamento, giovedì 3 agosto a ingresso gratuito, è dedicato ai più piccoli e al pubblico delle famiglie. Il parcheggio delle case popolari in località Renella ospita Cento Cenerentole. Uno spettacolo prodotto da InQuanto Teatro. Per gli altri spettacoli biglietti posto unico 5 euro. I biglietti saranno messi in vendita dalle ore 20 del giorno dello spettacolo. Info e prenotazioni 368 410947, [email protected]

"Teatro nei Borghi rappresenta un’opportunità per promuovere la cultura e valorizzare il territorio – dichiara la consigliera delegata alla cultura e al turismo del Comune di Montignoso Eleonora Petracci -. L’aspetto itinerante della rassegna permette di coinvolgere tutto il paese, una sinergia tra arte e ambiente locale esempio tangibile di come la cultura possa trasformare e valorizzare una comunità". " Un cartellone che abbraccia il territorio e lo valorizza – spiega la presidente della Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Cristina Scaletti –, portando lo spettacolo dal vivo in località diverse con proposte pensate per incontrare i gusti di un pubblico ampio".